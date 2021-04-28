ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС, 28 апреля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - сказано в сообщении.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. "Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий", - добавил регулятор.

Кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономику, а риски для экономических перспектив сохраняются, считают представители регулятора США. Поэтому комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и при необходимости готов скорректировать курс денежно-кредитной политики. "Оценка комитета будет зависеть от широкого спектра информации, в том числе от данных о состоянии здоровья населения, условий рынка труда, инфляции, а также от финансовых и международных событий", - пояснили в ФРС.

За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 16 июня и будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов.