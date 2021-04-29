Выручка Delivery Club за I квартал 2021 года выросла до 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка Delivery Club по итогам января - марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,8 раза и достигла 3,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам первого квартала 2021 года до 3,2 млрд рублей. Выручка в 1,8 раза превышает показатель первого квартала 2020 года. Delivery Club увеличил количество подключенных к платформе партнеров до 43,3 тыс. (на конец первого квартала 2021 года), что в 2,7 раза больше, чем на конец аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Свыше 13 тыс. ресторанов на конец первого квартала 2021 были подключены к Delivery Club не только как к сервису доставки, но и позволяли пользователям заказывать еду "навынос" (на текущий момент таких ресторанов уже свыше 20 тыс.). Количество продуктовых магазинов, подключенных к Delivery Club, превысило 3900.

Количество заказов, доставленных собственной логистической службой, в первом квартале 2021 года составило 61% от общего числа заказов, что стало максимальным показателем за все время работы собственной логистики. Сервис расширил географию до 316 городов России, в 159 из них работает собственная служба доставки Delivery Club. В марте 2021 Delivery Club также установил новый рекорд по количеству заказов, выполнив 280 тыс. заказов в сутки.