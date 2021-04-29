Оборот "Ситимобил" в I квартале вырос на 53%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сервис городской мобильности "Ситимобил" в первом квартале 2021 года увеличил оборот на 53% в годовом исчислении, до 14,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это почти треть от оборота компании в 2020 году. Количество поездок, совершенных через "Ситимобил" в первом квартале, достигло 51,2 млн. В отличие от первого квартала 2020 года, когда поездки росли за счет географической экспансии, в этом году рост органический - ему способствовало развитие B2B-сегмента и сегмента повышенных классов тарифов, которые показали рост в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Компания продолжает развивать бизнес-направление доставки, по итогам квартала оно выросло на 40% (по сравнению с четвертым кварталом 2020 года). К "Ситимобил" подключились более 700 новых клиентов малого и среднего бизнеса. Компания сосредоточилась на привлечении курьеров, что позволило улучшить экономику сегмента доставки на 35% по сравнению с предыдущим кварталом.

В марте "Ситимобил" подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Gett. Соглашение позволяет водителям "Ситимобил" во всех регионах присутствия получать заказы через приложение Gett в сегменте "Эконом", а также заказы корпоративных клиентов.

Также в январе "Ситимобил" запустил новую программу лояльности, которая уже охватила более 40% ежедневной аудитории сервиса. Клиенты, участвующие в программе, активнее пользуются приложением и чаще совершают поездки. Для улучшения клиентского сервиса также был улучшен механизм работы с жалобами и добавлена функции заказа такси для другого человека. В рамках развития мультимодальной транспортной платформы "Ситимобил" интегрировал в пользовательское приложение машины каршеринга YouDrive (был переименован в "Ситидрайв") и электросамокаты Urent.

"Ситимобил" - сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения - такси, электросамокаты, каршеринг, а также услуги доставки. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android. Работает более чем в 70 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбером.