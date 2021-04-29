Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,87%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,87% и достиг 3609,38 пункта, индекс РТС поднялся на 1,18% - до 1526,91 пункта.

К 10:18 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3606,38 пункта (+0,79%), индекс РТС рос на 1,05% - до 1524,87 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,3% - до $66,98 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,3% и торгуется на уровне $64,07 за баррель.