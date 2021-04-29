Чистая прибыль "Магнита" за I квартал увеличилась более чем в 2,5 раза

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Магнита" увеличилась на 158,8% в I квартале 2021 года и составила 10,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании об операционных и неаудированных результатах.

Общая выручка выросла в отчетном периоде на 5,8% в годовом сопоставлении, до 397,9 млрд рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 6,3% к аналогичному периоду и составила 387,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 27,7 млрд рублей. "Рост рентабельности по EBITDA на 91 б. п. год к году до 7% обусловлен сильной динамикой валовой рентабельности и жестким контролем затрат", - отметили в компании.

Валовая рентабельность компании увеличилась на 74 б. п., составив 23,4%.

За отчетный период "Магнит" открыл 407 магазинов сети, закрыв при этом 71 торговую точку. Общее число магазинов на 31 марта составило 21,9 тыс.

"Финансовое положение компании остается стабильным благодаря дальнейшей оптимизации цикла оборотного капитала и низкой долговой нагрузке. Строгая дисциплина в вопросе управления капиталом дала возможность совету директоров рекомендовать выплату дивидендов в размере около 25 млрд рублей в качестве второго транша за 2020 год", - приводит компания слова генерального директора "Магнита" Яна Дюннинга.

Он также отметил, что результаты I квартала соответствуют ожиданиям руководства компании. По словам Дюннинга, "Магнит" продолжает наращивать долю рынка и наблюдает приток покупателей от конкурентов.