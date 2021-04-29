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"Газпром" разработает план развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной экономики

Компания работает над производством водорода из метана без выбросов СО2

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Газпром" работает над сценариями развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной повестки, заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер во вступительной речи на Дне инвестора.

"Экологические показатели для "Газпрома" - это основа всех наших бизнес-процессов. И они интегрированы во всю систему корпоративного управления. "Газпром" уже в настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики", - сказал он.

По словам Миллера, "Газпром" работает над производством водорода из метана без выбросов CO2.

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