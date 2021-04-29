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Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд

Показатель составил $589,5 млрд

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 23 апреля 2021 года выросли на 1% (или на $5,8 млрд) по сравнению с показателем на 16 апреля и составили $589,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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