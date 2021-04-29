В Госдуму внесли законопроект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Текст в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства". По словам авторов инициативы, с принятием законопроекта соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Предоставление возможности ведения электронного документооборота, считают разработчики, повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. "Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Принятие законопроекта позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему", - отмечается в сопроводительных материалах.

Новая статья ТК

Трудовой кодекс РФ дополняется статьей 22.1 "Электронный документооборот в сфере трудовых отношений". "Требования, устанавливаемые проектируемой статьей законопроекта, применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ", - уточняется в пояснительной записке. О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые в свою очередь вправе отказаться от ведения их кадровых документов в электронном виде, поясняют авторы.

Предполагается, что электронный документооборот будет осуществляться посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг. При подписании электронных документов планируется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

"Законопроект не устанавливает новые обязательные требования, учитывая, что в настоящее время работодатели ведут документооборот на бумажных носителях. Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно", - указывают разработчики. Законопроект предполагает отложенную дату вступления в силу - 16 ноября 2021 года.

Инициаторами законопроекта выступили глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, первый замглавы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, вице-спикер СФ Николай Журавлев, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, а также первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.