Олега Вьюгина переизбрали председателем набсовета Мосбиржи

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председателем наблюдательного совета Московской биржи вновь избран Олег Вьюгин, являющийся независимым директором, говорится в сообщении торговой площадки. Заместителем председателя набсовета избран Вадим Кулик.

При этом набсовет продлил полномочия управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игоря Марича в качестве члена правления биржи сроком на три года.

Также решением членов набсовета сформированы пять комиссий (по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям, по аудиту, по управлению рисками, по технической политике) и определены их председатели.

Так, в комиссию по аудиту вошли Рамон Адаррага и Мария Гордон, председателем комиссии избран Пол Бодар. В комиссию по назначениям и вознаграждениям - Олег Вьюгин, Мария Гордон Максим Красных и Александр Изосимов, избранный председателем. В комиссию по стратегическому планированию, возглавляемую Рамоном Адаррага, вошли Пол Бодар, Олег Вьюгин, Дмитрий Еремеев, Максим Красных и Оскар Хартманн.

В комиссию по технической политике вошли Дмитрий Еремеев, Максим Красных, Владимир Курляндчик, ее председателем избран Вадим Кулик. В комиссию по управлению рисками вошли Сергей Лыков, Валерий Горегляд и ее председатель - Вадим Кулик.

Первое заседание Наблюдательного совета Московской биржи в новом составе состоялось 29 апреля 2021 года. В набсовет Московской биржи вошли 12 директоров, восемь из которых являются независимыми, состав был утвержден на годовом общем собрании акционеров 28 апреля.