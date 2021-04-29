Врио главы Северной Осетии поручил проверить обоснованность выдачи земель без аукционов

ВЛАДИКАВКАЗ. 29 апреля . /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил выяснить, сколько инвестпроектов реализовали на землях, которые выделяли без аукционов. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Сергей Меняйло поинтересовался у членов кабмина, какое количество земель было выделено в Северной Осетии без аукциона под реализацию крупных инвестиционных проектов. Также он поручил профильным ведомствам выяснить, сколько из них было реализовано", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, на реализацию инвестпроектов было выделено более 6 тыс. га республиканских земель. "К тем, кто реализовал свои обязательства, - вопросов нет. А по поводу тех, кто не реализовал, посчитайте, какую сумму потерял бюджет республики. Исходя из этого приостанавливаем выделение земель без аукционов. Надо понимать, кому и под что мы их выделяем", - сказал Меняйло.