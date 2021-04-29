Площадь индустриального парка в Адыгее увеличат в пять раз

МАЙКОП, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены увеличить площадь создаваемого в Тахтамукайском районе республики индустриального парка в пять раз - с 200 до 1 тыс. га. Об этом в ходе отчета перед депутатами парламента Адыгеи об итогах работы правительства республики за 2020 год сообщил в четверг глава региона Мурат Кумпилов.

"Мы продолжаем создавать инвестиционные площадки с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой, и одним из перспективных направлений считаем формирование парковых зон. Приступили к созданию индустриального парка. На территории Тахтамукайского района выбрана площадка для промышленной зоны площадью 194,3 га. В планах - ее дальнейшее расширение до 1 тыс. гектаров", - сказал он.

По словам Кумпилова, преимущество данной промзоны, прежде всего, в непосредственной близости к городу-миллионнику Краснодару, а также к автомобильным и железнодорожным путям, пролегающим по территории Тахтамукайского района, и связывающим несколько российских регионов. Запуск индустриального парка позволит создать для жителей муниципалитета и прилегающих территорий новые рабочие места, и тем самым значительно снизит трудовую миграцию.

"Мы уже работаем с потенциальными резидентами, сделано 4,5 тыс. соответствующих запросов. Около 200 предпринимателей рассматривают возможность размещения своих объектов на данной территории. А запустить индустриальный парк и обеспечить его всей необходимой инфраструктурой позволит нам реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея и участие региона в федеральном проекте "Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства", - уточнил глава республики.

Министерству экономического развития и торговли Адыгеи поручено подготовить заявки на получение субсидии на софинансирование реализации проекта по созданию и развитию промышленного парка, добавил глава региона.