Темп роста ВВП показал положительную динамику впервые с конца I квартала 2020 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. В марте 2021 года валовый внутренний продукт (ВВП) показал положительную динамику (+0,5%) впервые с конца I квартала 2020 года. При этом, снижение ВВП по итогам I квартала 2021 года замедлилось на -1,3%, сообщалось на совещании в Правительстве РФ о текущей социально-экономической ситуации.

"Особое внимание было уделено динамике внутреннего спроса, а также тенденциям и факторам, оказывающим на него влияние", - говорится в сообщении на сайте Правительства.

В ходе совещания первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов обсудил с представителями Банка России и отраслевых федеральных органов исполнительной власти снижение уровня безработицы и рост заработных плат. На совещании отметили, что уровень безработицы снизился на 0,3% - до 5,4% от численности рабочей силы в марте. Рост зарплат достиг 2% в реальном выражении.

"Регулярные совещания по текущей экономической ситуации будут продолжены. На следующей встрече будет подробно рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал по итогам I квартала", указано в сообщении.