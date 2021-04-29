США выразили обеспокоенность решением Киева сменить руководство "Нафтогаза"

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Вашингтон глубоко обеспокоен решением властей в Киеве сменить руководство компании "Нафтогаз Украины". Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены недавними действиями кабинета министров Украины по манипулированию существующими <...> нормами, чтобы <...> заменить руководство ведущей энергетической компании Украины", - сказал Прайс.

"Этот расчетливый шаг с использованием процедурной лазейки для отстранения уважаемых экспертов из советов ряда ключевых государственных предприятий отражает пренебрежение справедливыми и прозрачными практиками [в вопросах] управления корпорациями, а также осложняет давние усилия по реформированию энергетического сектора Украины и улучшению инвестиционного климата. К сожалению, эти действия - лишь последний пример игнорирования наработанного опыта, [они] ставят под угрозу давшийся с трудом экономический прогресс Украины", - подчеркнул сотрудник Госдепа. По его словам, США продолжат "поддерживать Украину в укреплении ее институтов, в том числе в продвижении демократических институтов и реформе корпоративного управления". "Однако украинские лидеры должны вносить свой вклад тоже", - добавила Прайс.

Правительство Украины в среду приняло решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз Украины", назначив вместо него бывшего в тот момент и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Как сообщил кабмин, Коболева сменили из-за неудовлетворительных результатов деятельности компании в 2020 году. Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

В НАК "Нафтогаз Украины" назвали решение правительства об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относятся к исключительной компетенции набсовета.

В "Нафтогазе" считают решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями. Кроме того, в компании считают, что "это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".