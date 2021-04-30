Правительство Италии одобрило план по восстановлению экономики после пандемии

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило национальный план по восстановлению и оздоровлению, предполагающий вливания в экономику размером почти €250 млрд. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства, документ был окончательно утвержден на заседании Совета министров и в пятницу будет передан в Еврокомиссию на рассмотрение.

Ранее премьер-министр Марио Драги представил план в обеих палатах парламента, где в ходе голосования он был одобрен. В основе данного плана средства из европейского фонда по восстановлению экономик стран - членов ЕС после пандемии, из которого Италии, как одной из наиболее пострадавших стран, выделяется €209 млрд. Как того требует концепция Еврокомиссии, в основе должны быть долгосрочные комплексные проекты, основанные на принципах развития зеленой экономики. Так, в Италии на так называемую экологическую трансформацию предполагается потратить €57 млрд, на развитие цифровых технологий - €42,5 млрд, на образование и исследования - почти €32 млрд, на здравоохранение - €15,6 млрд.

Данные инвестиции призваны служить восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии. По прогнозам нынешнего правительства, рост ВВП планируется в 2021 году на уровне 4,5%. Рост ВВП продолжится в 2022 году - до 4,8%. В 2023 году прогнозируется рост ВВП на 2,6%, в 2024 году - на 1,8%. При этом дефицит бюджета Италии по отношению к ВВП в 2021 году составит 11,8%. Этот показатель снизится вдвое - до 5,9% - в 2022 году. Лишь к 2025 году соотношение дефицита бюджета и ВВП опустится ниже отметки в 3%, как того требуют правила ЕС. При этом внешний долг в 2021 году составит почти 160% ВВП, в 2022 году снизится до 156%.

Все средства для фонда восстановления будут привлечены Еврокомиссией в виде общих долговых обязательств ЕС с погашением до 2058 года. При этом €390 млрд будут распределены между наиболее пострадавшими странами и регионами ЕС в виде грантов (безвозмездно) и €360 млрд - в виде льготных кредитов. Бывший глава Европейского центрального банка Драги, в феврале возглавивший итальянское правительство, опирается на модель "хорошего продуктивного долга". Разработку национального плана восстановления экономики начал еще предыдущий кабинет во главе с Джузеппе Конте. Однако в первоначальный проект были внесены значительные изменения. 30 апреля истекал срок подачи проектов расходования средств в Еврокомиссию.