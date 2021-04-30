Сенат Бразилии поддержал возможность нарушения патентных прав на лекарства в пандемию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 апреля. /ТАСС/. Верхняя палата Национального конгресса Бразилии в четверг вечером одобрила законопроект, разрешающий временное нарушение патентных прав на медикаменты в период пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Федерального сената.

В соответствии с документом, обладатели патентов на лекарства, вакцины и тесты для определения заболеваний должны будут разрешать использование своих ноу-хау во время ЧС в сфере здравоохранения. Для этого в тридцатидневный срок после объявления такого положения исполнительная власть должна будет опубликовать перечень продукции, которая считается критически важной для целей борьбы с эпидемией. В случае отказа это может быть сделано в принудительном порядке.

Обладателям патентов при этом будет выплачиваться фиксированная компенсация в размере 1,5% от чистой выручки. Кроме того, они смогут избежать нарушения своих интеллектуальных прав, если договорятся об оказании властям помощи в преодолении последствий санитарных бедствий.

Законопроект поддержали 55 парламентариев, 19 высказались против. Документ будет направлен на рассмотрение в Палату депутатов.

По мнению Элизабет де Карваляйс, исполнительного президента Ассоциации фармацевтических исследований, куда среди прочих входят такие фармкомпании, как Pfizer, Gilead Sciences и AstraZeneca, в случае принятия и подписания закона некоторые из них могут уйти с бразильского рынка. "Спрос значительно превышает предложение и они могут посчитать более прибыльным с экономической точки зрения продавать свою продукцию в тех странах, где не нарушается патентное право", - заявляла она ранее газете Folha de S.Paulo.