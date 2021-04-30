Участники программы поддержки экспортеров Москвы GoGlobal заключили контракты на $500 тыс.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного IT-бизнеса завершилось в Москве, команды заключили контракты более чем на $500 тыс. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Программу реализуют Московский экспортный центр вместе с "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив. Цель проекта - ускорить выход на иностранные рынки компаний города, специализирующихся на информационных технологиях, и помочь им добиться первых продаж за рубежом. Участники отбираются на конкурсной основе, на первом и втором потоках их было по двадцать.

"Об эффективности программы говорят результаты участников. Команды из первого потока, которые прошли курс летом 2020 года, на данный момент заключили экспортные контракты более чем на $650 тыс. Второй поток оказался даже успешнее - компании начали работать с заказчиками из 24 государств, включая Китай, США и Швецию. Общая сумма уже подписанных соглашений превышает $530 тыс. И готовятся контракты еще примерно на 470 тыс.", - сказала Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Прием заявок на участие во втором потоке стартовал осенью прошлого года. Предприниматели изучали особенности иностранных рынков, учились увеличивать зарубежную клиентскую базу, вели маркетинговую подготовку и совершенствовали бизнес-процессы. А в завершение они презентовали наставникам и возможным инвесторам стратегию экспорта своей продукции и план работы на несколько лет вперед.

По словам Сергуниной, в этом году планируется провести еще два потока акселератора. Каждый из них будет рассчитан на 30 столичных компаний, разрабатывающих перспективные IT-решения. Московский экспортный центр финансирует 85% стоимости трехмесячной программы. Оставшиеся 15% суммы необходимо внести участникам. Они отбираются на конкурсной основе.

"Запуск продаж за рубежом - важный шаг на пути масштабирования бизнеса. Разработанная в "Акселераторе ФРИИ" методология помогает предпринимателям совершать его осознанно, с минимальными вложениями и без релокации команды, получая стабильно высокие результаты для бизнеса. Команды второго набора программы достигли впечатляющих показателей, сейчас они обладают хорошим набором инструментов для дальнейшего наращивания международных продаж" - отметил генеральный директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев, которого также цитирует пресс-служба.