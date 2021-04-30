Чистая прибыль Мосбиржи за I квартал выросла на 15,8%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи за I квартал 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 15,8%, до 6,835 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные отчета биржи.

По отношению к IV кварталу 2020 года чистая прибыль снизилась на 0,2%. Базовая прибыль на акцию в рублях в годовом выражении выросла на 15,6% - с 2,62 рубля в I квартале 2020 года до 3,03 рубля за отчетный квартальный период. Операционные доходы площадки увеличились на 7,2%, при этом доля комиссионного дохода составила 72%, оставаясь выше 70% третий квартал подряд.