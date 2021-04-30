Власти Кубы заявили, что намерены расширить авиасообщение со странами ЕАЭС

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Куба заинтересована в проведении переговоров со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о расширении авиасообщения. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в своем видеообращении к участникам проходящего в пятницу в Казани заседания межправсовета ЕАЭС.

"В настоящее время мы стремимся создать все условия для коммерциализации безопасного туризма на международном уровне. Мы готовы вести переговоры о наращивании воздушного сообщения с вашими странами, в том числе за счет расширения географии пунктов отправления и назначения, увеличения количества авиаперевозчиков и частоты полетов с уверенностью в том, что Куба является безопасным и привлекательным направлением и коридором для ваших стран", - сказал он.​​​​

Марреро предложил продолжить обсуждение этого вопроса в рамках предстоящей международной туристической ярмарки "FITCuba", где Россия станет почетным гостем. "Куба также работает над укреплением взаимодействия с туристическим сектором стран союза на основе опыта, накопленного в результате сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в области корпоративного и оздоровительного туризма", - сказал он.

По словам премьера Кубы, страна заинтересована в увеличении поставок товаров и услуг на рынок ЕАЭС, привлечении предпринимателей объединения к инвестиционным проектам в стране. Он пообещал полную поддержку со стороны властей государства.

Марреро добавил, что Куба также готова содействовать укреплению отношений ЕАЭС с рынками региона Латинской Америки и Карибского бассейна, учитывая, что государство активно и во многих аспектах участвует в деятельности Ассоциации карибских государств и сообщества СЕЛАК. По его мнению, это может способствовать внедрению товаров из евразийского региона в латиноамериканские и карибские страны на льготных и выгодных условиях.

Премьер Кубы подтвердил приверженность Гаваны расширению участия в ЕАЭС в качестве наблюдателя и отметил большое значение, которое страна придает торговым и финансовым отношениям со странами "пятерки".