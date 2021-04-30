"Ведомости": китайская компания планирует продать "Военторг" у Кремля за 17 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Китайская инвестиционная компания Fosun Group планирует продать офисный комплекс "Воздвиженка центр", известный как "Военторг", расположенный недалеко от Кремля. Об этом пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на четырех консультантов и одного из партнеров компании Fosun Group.

Как рассказали "Ведомостям" консультанты на рынке недвижимости, за время владения комплексом Fosun Group смогла повысить его капитализацию и наполнить качественными арендаторами, теперь компания рассчитывает зафиксировать свою прибыль от объекта. По их данным, китайская инвесткомпания предполагает продать бизнес-центр за 17 млрд рублей. Однако, если покупатель на таких условиях не найдется, Fosun Group может отложить сделку. При этом в случае продажи сделка с комплексом "Воздвиженка центра" может стать одной из крупнейших на рынке офисов за последние пять лет.

В 2002 году владельцем исторического здания "Военторга" 1910-1913 годов постройки стала группа АСТ Тельмана Исмаилова. В 2003 году оно было снесено, в строительство нового комплекса "Воздвиженка центр" с сохранением элементов снесенного здания было вложено $140 млн. В 2008 году бизнес-центр ввели в эксплуатацию, через год после этого его владельцем стала "Нафта-Москва" Сулеймана Керимова. Еще через год комплекс был передан миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, а в 2017 году здание выкупила китайская Fosun Group. Крупнейшими арендаторами бизнес-центра сегодня являются структуры государственной корпорации ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ.

Инвестиционная компания Fosun Group основана в 1992 году миллиардером Го Гуанчан, специализируется на вложениях в недвижимость, страхование, туризм, металлургию, фармацевтику. Чистая прибыль компании на конец 2020 года составила $1,2 млрд, а стоимость активов - около $117,7 млрд.