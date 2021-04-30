Грузовые перевозки между Благовещенском и Хэйхэ возобновятся в мае

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Международные грузовые перевозки между пунктами пропуска Амурской области и провинции Хэйлунцзян (КНР) возобновятся в мае, сообщает в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"По итогам согласования с китайской стороной движение водоизмещающих судов между пунктами пропуска Поярково и Сюнькэ будет открыто с 11 мая, а между Благовещенском и Хэйхэ возобновлено с 18 мая", - говорится в сообщении.

Перевозки в период летней навигации будут осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований безопасности.

Грузовые перевозки между Россией и Китаем в границах Амурской области были приостановлены в январе в связи с ухудшающейся ситуацией по распространению COVID-19 в КНР.