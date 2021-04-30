Стоматологические клиники Москвы полностью восстановили докризисные обороты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Обороты стоматологических клиник восстановились и выросли в марте 2021 года на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Оборот московских стоматологий в марте 2021 года достиг 4,4 млрд рублей, превысив показатели марта прошлого года на 37%. Таким образом, столичная стоматологическая отрасль полностью восстановилась после ограничений, с которыми она столкнулась в апреле-июне 2020 года", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что все пострадавшие от пандемийных ограничений отрасли московской экономики показали в марте рост в целом на 32%. В начале апреля 2020 года все столичные частные стоматологии были вынуждены приостановить свою деятельность. Экстренную стоматологическую помощь москвичам оказывали только государственные поликлиники. В результате обороты стоматологий, составлявшие в феврале 2020 года 3,5 млрд рублей, в апреле упали до 800 млн рублей.

По слова главы ведомства, полностью ограничения на деятельность частных стоматологий были сняты в середине июня 2020, и уже к концу этого месяца обороты отрасли выросли до 2,8 млрд рублей, а в декабре минувшего года достигли 3,9 млрд рублей.

"По данным аналитического центра Москвы, цены на услуги дантистов в Москве с марта 2020 года по март 2021 года выросли в среднем на 3,7%. Частным клиникам столицы удалось сдержать сильное повышение стоимости услуг протезирования: изготовление протеза в марте 2021 года стоило примерно 21,7 тыс. рублей, а изготовление коронки - 10 тыс., что, соответственно, всего на 1,8% и 1,7% дороже, чем в марте 2020 года. По России в целом рост цен на услуги стоматологов был выше: изготовление и установка протезов в регионах стала дороже на 20%, коронок - на 13,6%", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что рост цен на услуги стоматологов обусловлен, в частности, повышением стоимости импортных препаратов, используемых в лечении, реставрации и протезировании зубов.