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Кризис на Украине

В ДНР обратили в госсобственность находящееся в республике имущество банков Украины

Соответствующий документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) приняли закон "Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой народной республики". Об этом в пятницу сообщает Донецкое агентство новостей.

Закон определяет порядок и последствия обращения в собственность ДНР имущества украинских банков, которое оставалось в республике после 14 мая 2014 года, когда был подписан указ президента Украины, в соответствии с которым в ДНР было прекращено банковское обслуживание.

"К банкам Украины относятся банки, получившие лицензию Нацбанка Украины и осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины по состоянию на 14 мая 2014 года, а также банки, получившие лицензию Национального банка Украины, осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины и в отношении которых по состоянию на 14 мая 2014 года принято решение об отзыве лицензии и ликвидации", - заявил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

Отмечается, что закон позволит использовать указанное имущество в интересах ДНР и ее граждан. Кныш добавил, что действие закона не распространяется на банки Украины, "владельцами существенного участия в капитале которых в соответствии с действовавшим на 14 мая 2014 года законодательством являлись банки или госкорпорации, созданные в соответствии с законами России, в частности ПАО "АКБ "Проминвестбанк", ПАО "Сбербанк" и т. д."

Документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами, присутствующими на заседании, далее он будет направлен на подпись главе ДНР Денису Пушилину и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета.

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