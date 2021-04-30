Нижегородская область планирует увеличить число занятых в МСП на 8 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2021 году рассчитывают увеличить количество жителей региона, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, на 8 тыс. человек - до 558 тыс. Об этом в пятницу на встрече с бизнесменами сообщил губернатор Глеб Никитин.

"К концу 2021 года мы планируем, что в сфере МСП будет работать 558 тыс. нижегородцев", - сказал Никитин.

По данным, представленным на слайдах, в 2020 году число занятых в МСП составило 550 тыс. человек. Это более 30% жителей региона.

"Отмечается тренд на рост субъектов МСП, прирост в первом квартале 2021 года составил около 2 тыс. единиц при уже существующей высокой базе. На сегодняшний день Нижегородская область по количеству субъектов МСП входит в тройку в ПФО и занимает 11-е место среди субъектов РФ", - добавил Никитин.

Поддержка бизнеса

Губернатор отметил, что с начала пандемии общий объем мер стимулирования экономики Нижегородской области из федерального бюджета составил 82,3 млрд рублей.

Большая часть финансирования (39,5 млрд рублей) была направлена на банковские кредиты на льготных условиях для бизнеса. Кроме того, значительная часть средств распределялась на целевые и нецелевые трансферты (15,8 млрд рублей). На продление сроков уплаты налогов, списание налогов и страховых платежей выделили 6,7 млрд рублей, на субсидии юрлицам - 2 млрд рублей, по микрозаймам и гарантиям субъектам МСП - 38 млн рублей.

"Только региональные меры [поддержки] обошлись в 6,3 млрд рублей. Это только расходы, это поддержка МСП. В итоге дефицит бюджета составил 11 млрд рублей, но, несмотря на это, мы принимали всегда практические решение, что надо поддержать [бизнес]", - сказал Никитин.

По его словам, в 2020 году было отменено более 850 проверок предприятий. Благодаря поддержке в целом удалось сохранить рабочие места 42 тыс. нижегородцев.