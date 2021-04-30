Салливан заявил, что возвращение США к прямым торговым переговорам с КНР потребует времени

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что возвращение США к прямым торговым переговорам с Китаем потребует времени. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

По словам Салливана, представители американской администрации намерены "в сотрудничестве с союзниками и партнерами" оценивать экономические вызовы, которые исходят от Китая, а также "разрабатывать стратегию реагирования на них".

"Таким образом, пройдет некоторое время прежде, чем мы приступим к прямым переговорам с Китаем по вопросам торговли", - указал Салливан. Он отметил, что США необходимо "выработать характер взаимодействия" с остальными странами по этой теме, а также "изучить влияние действующих пошлин". По словам Салливана, Вашингтон намерен "проявлять терпение и придерживаться систематического подхода" по вопросу отношений с Пекином в сфере торговли.

В начале марта была опубликована программа торговой политики президента США Джо Байдена. В ней утверждается, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, в связи с чем власти страны намерены использовать все инструменты для противодействия им. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.

Торговая война и сделка

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом в $370 млрд.

По данным информационного агентства Reuters, эти пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Данные тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, утверждает агентство.

В августе 2020 года Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась". Однако в декабре прошлого года, уже после победы на выборах, он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января 2020 года в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.