РЖД могут увеличить составность или количество рейсов "Ласточки" Москва - Минск

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. РЖД рассмотрят увеличение составности или количества рейсов поездов "Ласточка" Москва - Минск. Об этом журналистам сообщил замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Первая "Ласточка" отправилась по этому маршруту 30 апреля с Белорусского вокзала.

"Несколько вариантов есть. Можно же и сдвоить, но это непросто, потому что с инфраструктурой поработать - до 10 вагонов это не просто... Поэтому увеличение составности до 10 вагонов - это тоже непростая ситуация. Наверняка напрашивается дневной рейс, но он тоже непростой, потому что окна технологические надо предоставлять. Много факторов, которые требуют обсуждения", - сказал он.

Пегов добавил, что РЖД не ожидали такого количества пассажиров.

"Мы не ожидали такого потока, поэтому нам надо будет проанализировать май. После праздников, наверное, с нашими белорусскими коллегами начнём это обсуждать. Сейчас до середины мая всё раскуплено", - уточнил он.

"Мы бы очень хотели сократить время в пути, поэтому будем думать, как это сделать", - заключил он.

"Ласточки" между Москвой и Минском будут ходить дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), "Ласточка" № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).