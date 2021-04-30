Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" подал в отставку

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" подали в отставку после решения правительства страны о смене руководства компании. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов совета", - говорится в сообщении. В соответствии с корпоративными процедурами, уточнили в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года. Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила этот шаг "тотальным уничтожением корпоративного управления".

Правительство Украины в среду приняло решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз Украины", назначив вместо него бывшего в тот момент и. о. министра энергетики Юрия Витренко. В это же день, 28 апреля, правительство на двое суток прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета компании, а также представителей государства в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины", но с их последующим переизбранием с 30 апреля. С таким решением набсовет не согласился, поэтому подал в отставку в полном составе. В компании решение правительства об увольнении Коболева назвали "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции набсовета.

В "Нафтогазе" считают решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями. Кроме того, в компании считают, что "это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".

В правительстве увольнение Коболева пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году.