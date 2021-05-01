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Путин подписал закон о прямых выплатах больничных из Фонда соцстрахования

Новый механизм позволит работникам получать страховое обеспечение независимо от финансового состояния работодателя и без задержек

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате с 2022 года больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Механизм прямых выплат позволит работникам получать страховое обеспечение независимо от финансового состояния работодателя и без задержек.

Законом также закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без подачи заявления.

Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 года.

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