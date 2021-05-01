Путин подписал закон о минимальной загрузке заводов по производству спирта

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий нормы минимального использования производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта на уровне 70%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает организации, которые владеют соответствующим оборудованием, обеспечить объем производства этилового спирта в соответствии с нормой минимального использования. Такая норма при производстве этилового спирта устанавливается на уровне 70%. Как отмечалось в опубликованных ранее сопроводительных документах, эти решения не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объемов нелегального производства на лицензируемом оборудовании.

Уточняется, что норма минимального использования производственной мощности - это минимально допустимый объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с его использованием за определенный период времени на принадлежащем организации технологическом оборудовании. Вносятся изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.

Документ также предусматривает проведение на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года - с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года - по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под процедуру таможенного склада. Цель эксперимента - протестировать возможность нанесения на алкоголь федеральных спецмарок на таможенных складах для исключения рисков нелегального оборота ввозимой в РФ алкогольной продукции.