Добыча нефти в России в апреле снизилась на 7,8%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам апреля 2021 года уменьшилась год к году на 7,8%, до 42,8 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Россия снижает добычу в рамках сделки ОПЕК+ для стабилизации рынка. При этом в феврале - апреле Россия получила возможность нарастить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки в месяц.

С начала года российская добыча нефти снизилась на 10,1%, до 167,94 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в апреле снизила добычу нефти на 6,6%, до 15,9 млн тонн, а с начала года - на 11,2%, до 61,6 млн тонн. Добыча "Лукойла" за апрель сократилась на 10,8%, до 6,1 млн тонн, а с начала года - на 11,8%, до 24,1 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в апреле снизил добычу на 15,7%, до 4,5 млн тонн, с начала года - на 14%, до 17,6 млн тонн. "Газпром нефть" за апрель добыла 4,64 млн тонн, что на 14,6% ниже показателя годом ранее, с начала года добыча компании составила 18,5 млн тонн, что на 10% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в апреле выросла почти на 12%, до 2,23 млн тонн, а с начала года снизилась на 6,3%, до 8,7 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,99 млн тонн нефти (рост на 4%), с начала года добыча выросла на 2,4%, до 4 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в апреле сократили добычу нефти и конденсата на 10,1%, до 1,13 млн тонн, с начала года этот показатель снизился на 8,4%, до 4,5 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в январе - апреле 2021 года упал на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71,57 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК.

В апреле экспорт нефти снизился на 16,4%, до 18,64 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за четыре месяца уменьшился на 20,5%, до 66,65 млн тонн, в апреле - на 16,8%, до 17,3 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года вырос вдвое - до 4,92 млн тонн. В апреле этот показатель составил 1,32 млн тонн (-10,4%).

Транзит нефти в январе - апреле вырос на 2,6%, до 6,1 млн тонн. В апреле показатель сократился на 8,9% и достиг 1,55 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - апреле 2021 года поставлено 92,97 млн тонн нефти, что на 4% меньше, чем годом ранее. В апреле на внутренний рынок поставлено 23,5 млн тонн нефти (рост на 4,6%).

Переработка нефти

Производство нефтепродуктов в России в апреле 2021 года увеличилось на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 23,23 млн тонн.

В целом за январь - апрель текущего года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 3,7%, до 91,6 млн тонн.