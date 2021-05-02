Россия нарастила экспорт электроэнергии в 2,2 раза с начала года

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в январе - апреле 2021 года увеличился в 2,2 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 8,1 млрд кВт*ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт апреле 2021 года выросли в 1,8 раза в годовом выражении и достигли 1,6 млрд кВт*ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 0,2 млрд кВт*ч электроэнергии.

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии в России в период с января по апрель 2021 года выросло на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 398,2 млрд кВт*ч.

Энергопотребление за январь - апрель 2021 года выросло в годовом выражении на 4,2%, до 390 млрд кВт*ч.

За четыре месяца 2021 года выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 392,3 млрд кВт*ч, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

При этом в апреле, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 90,1 млрд кВт*ч (+5,8% к показателю за апрель 2020 года), а объем потребления - 88,6 млрд кВт*ч (+5,1%).