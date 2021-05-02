Правительство Украины призвало набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнение обязанностей

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Кабинет министров призвал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Об этом в воскресенье сообщил правительственный портал.

"Кабинет министров принял во внимание официальное заявление наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 №370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

В связи с этим правительство выразило надежду, что наблюдательный совет "Нафтогаза", "в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей", что "обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией".

Решение правительства

Кабмин 28 апреля принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз Украины", назначив вместо него бывшего в тот момент и. о. министра энергетики Юрия Витренко. В этот же день правительство на двое суток прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета компании, а также представителей государства в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины", но с их последующим переизбранием с 30 апреля. В правительстве увольнение Коболева пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году.

Новоназначенный глава "Нафтогаза" отметил, отбор новых членов набсовета будет осуществляться по стандартной процедуре созданным правительством номинационным комитетом с последующим утверждением правительством. По его словам, новый набсовет "Нафтогаза" по решению правительства будет сформирован в течение полугода по итогам конкурса.

Позиция наблюдательного совета

Однако члены наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" выразили несогласие с решением правительства о смене руководства компании и 30 апреля в полном составе подали в отставку. В соответствии с корпоративными процедурами, уточнили в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

В компании отметили, что представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета. В связи с этим в "Нафтогазе" назвали решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями. Кроме того, в компании заявили, что "это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".

Сам Коболев заявил, что будет оспаривать решение правительства о его увольнении.