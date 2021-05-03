Глава Приамурья заявил о готовности к работе системы оплаты проезда на мосту через Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Профильная комиссия проверила готовность системы взимания платы, установленной на российско-китайском мосту через реку Амур. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, переход готов к эксплуатации.

"Прошло тестирование системы взимания платы. Пограничный мостовой переход готов к эксплуатации", - приводит в понедельник слова Орлова пресс-служба правительства региона.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Светланы Поповой, которые также приводятся в сообщении, в настоящий момент с китайскими коллегами ведется обсуждение стоимости проезда. "Мы подходим к завершению наших переговоров по определению размера платы за проезд", - отметила Попова.

Работа полосы взимания платы предполагает два режима - автоматический и ручной - кассиром-оператором. На российской стороне оплата за проезд принимается в рублях тремя способами: наличными, банковской картой или через электронное средство платежа. Из четырех полос две будут использоваться для пропуска грузовых автомобилей, две - для пропуска пассажирских и легковых автомобилей.

Как отметил губернатор региона, дата запуска движения автотранспорта зависит от эпидемической обстановки.

Мост между Россией и Китаем

Строительство трансграничного автомобильного моста, который связал российский берег Амура в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Во время церемонии вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что после ввода мост повысит рентабельность инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре, однако из-за эпидемической обстановки сроки сдвинулись.

По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Стоимость объекта - около 18,8 млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: три года строительства и эксплуатация в течение 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Благовещенск - единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года.