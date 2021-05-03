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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин рекомендовал регионам с 2022 года начать достижение целевых энергобалансов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал администрациям субъектов РФ разработать региональные топливно-энергетические балансы и приступить к достижению их целевых значений с 2022 года. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Регионам рекомендовано "разработать и утвердить целевые топливно-энергетические балансы субъектов РФ", срок доклада по этому вопросу установлен до 21 апреля 2022 года. "Разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты"), предусматривающие в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов РФ, и обеспечить их реализацию начиная с 2022 года", - говорится в документе.

Согласно федеральному энергобалансу, доля газа в топливно-энергетической структуре потребления России должна достигнуть к 2035 году 53-55% против 52% в 2018 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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