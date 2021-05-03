Verizon продаст Yahoo и AOL за $5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших операторов связи США Verizon намерен продать компании Yahoo и AOL, входящие в медиаподразделение холдинга, за $5 млрд управляющей компании Apollo Global Management. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Verizon.

Корпорация Verizon приобрела Yahoo и AOL в результате ряда сделок в 2015-2017 годах за $9 млрд. Создаваемый медиахолдинг должен был стать альтернативной площадкой для рекламодателей в условиях доминирования на рынке таких гигантов, как Amazon, Facebook и Google. Однако планы реализовать не удалось, и уже в 2018 году Verizon пришлось выплачивать долги медиахолдинга за счет других подразделений корпорации.

Завершить сделку планируется до конца 2021 года. Согласно условиям соглашения, Verizon сохранит десятипроцентную долю в новой медиакомпании, которую намерена создать Apollo Global Management путем слияния Yahoo и AOL. Apollo Global Management выплатит Verizon $4,25 млрд, оставшаяся сумма будет получена ей в виде различных активов Apollo Global Management.

Amazon, Facebook и Google в результате сохраняют доминирующее положение на рынке интернет-рекламы, где у них практически не остается конкурентов.

Акции Verizon на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 0,42% после новостей о продаже медиаподразделения.