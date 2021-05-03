Уоррен Баффетт назвал своего преемника в Berkshire Hathaway

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway 90-летний миллиардер Уоррен Баффетт назвал своим преемником во главе компании ее вице-президента Грега Абеля. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на самого Баффетта.

"Директора согласны, что если что-то случится со мной сегодня, завтра всем руководить будет Грег", - сказал Баффетт.

Абелю 58 лет. По словам Баффетта, его возраст - один из факторов, который учитывался советом директоров при одобрении его кандидатуры.

В августе прошлого года предпринимателю и филантропу Баффетту исполнилось 90 лет. На протяжении последних десятилетий он входил в тройку самых богатых людей мира, но в 2019 году опустился на четвертую строчку рейтинга с состоянием $67,5 млрд.

В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. По состоянию на 2020 год их более 60. В их числе ведущие американские банки, производители техники. На фоне преклонного возраста Баффетта пресса уже давно выстраивает предположения, кто сменит его во главе Berkshire Hathaway. Хотя построение таких теорий продолжается уже около десяти лет, Баффетт пока остается у руля компании сам.