Доходы губернатора Санкт-Петербурга увеличились на 5% в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2020 году составил 4,048 млн рублей, что на 5% больше, чем годом ранее, когда он заработал 3,86 млн рублей, следует из декларации главы города, размещенной на сайте правительства Петербурга.

"Декларированный годовой доход за 2020 год (руб.) - 4 048 331,06", - говорится в документе.

Беглову принадлежат три земельных участка общей площадью около 3,1 тыс. кв. м, половина жилого дома (площадь 120,6 кв. м), квартира площадью 150,6 кв. м и гараж (31,4 кв. м). В пользовании губернатора Петербурга находится еще одна квартира площадью 106,7 кв. м.

Супруга Беглова за 2020 год задекларировала 11,5 млн рублей дохода (в 2019 году - 10,1 млн рублей). Ей также принадлежит земельный участок (988 кв. м), доля в 50% в двух земельных участках (518 кв. м и 1,2 тыс. кв. м), четыре квартиры общей площадью 357 кв. м. Кроме того, она владеет жилым домом (61,8 кв. м) и еще половиной жилого дома (242,7 кв. м), а также гаражом (площадь 20,6 кв. м) и легковым автомобилем Mercedes-Benz E300. В пользовании супруги губернатора находится земельный участок размером 23 кв. м и машиноместо (18 кв. м).