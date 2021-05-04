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Мишустин утвердил выделение очередного транша на поддержку системообразующих предприятий

Благодаря этому будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 4 млрд рублей на субсидирование кредитов для системообразующих предприятий, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет выделено еще 3,9 млрд рублей", - говорится в сообщении. Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году.

Ставка по таким льготным кредитам составляет порядка 2,6% годовых. В правительстве напомнили, что полученные средства предприятия могут тратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

Вопрос о выделении почти 4 млрд рублей рассматривался на заседании правительства 27 апреля. По словам Мишустина, всего на субсидирование пониженного размера ставок кредитов для системообразующих предприятий будет направлено около 9 млрд рублей, первые 3 млрд уже были перечислены в прошлом году. Премьер подчеркнул, что за счет льготного кредитования крупнейшие компании из разных отраслей смогли получить на выгодных условиях свыше 238 млрд рублей.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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