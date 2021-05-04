ВТБ выплатит страховое возмещение вкладчикам Проинвестбанка в размере 788 млн рублей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ, выступающий в качестве банка-агента и действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ), начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам пермского Проинвестбанка. Общий объем возмещения составит 788 млн рублей. Об этом сообщает ВТБ.

Уточняется, что, по данным реестра, полученным из АСВ, за выплатой страхового возмещения в банк могут обратиться 1,9 тыс. вкладчиков Проинвестбанка, в том числе 265 юридических лиц.

"Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, включая проценты, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей", - напомнили в банке.

Банк России приказом от 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка (Проинвестбанк). По величине активов кредитная организация, по данным на 1 апреля, занимала 315-е место в банковской системе РФ.