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"Ведомости": S7 Group может создать новый лоукостер

Авиаперевозчик могут создать на базе бывшей дочерней компании S7 "Глобус"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Компания S7 Group обсуждает возможность создания в России новой лоукост-авиакомпании, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в авиаотрасли.

По их сведениям, для обсуждения данной инициативы в Минтрансе уже создана рабочая группа с участием представителей S7. Один из источников газеты уточнил, что "вопросом занимается гендиректор группы [S7] Антон Еремин". Новый авиаперевозчик может быть создан на базе бывшей дочерней компании S7 "Глобус", отметил собеседник "Ведомостей". При этом источник, близкий к Росавиации, заявил в беседе с изданием, что процедура возвращения "Глобусу" сертификата эксплуатанта может занять до трех месяцев.

Информацию о начале проработки вопросов создания S7 нового лоукостера подтвердили газете в самой компании.

"Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры Airbus и Boeing о лизинге самолетов", - приводит издание слова представителя S7 Group. В S7 добавили, что проект будет реализован "только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании", а также подчеркнули, что не будут вносить изменения в бизнес-модель S7 Airlines и переводить ее в сегмент бюджетных перевозок.

19 января глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил ТАСС, что авиакомпании обсудят в Росавиации возможность создания лоукостеров на базе уже существующих авиакомпаний или внутри группы, как дочерних перевозчиков. Он отметил, что создание двух лоукостеров в России - вполне реалистичная задача, при этом второй лоукостер в России может появиться в 2022 году. По мнению Савельева, наличие трех лоукостеров в России полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России.

9 февраля руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании на данный момент отказались от идеи создания лоукостеров внутри своих авиационных групп и как дочерних предприятий. При этом он отметил, что потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров после восстановления объема пассажироперевозок до докризисного уровня.

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