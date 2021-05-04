Более 80 млн рублей выделили на развитие первичного звена здравоохранения в НАО

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 80 млн рублей в 2021 году выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации региона.

"На модернизацию первичного звена здравоохранения в НАО в 2021 году предусмотрено более 80 млн рублей. Средства выделены Минздравом России в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.

Субсидия федерального бюджета составляет 71,5 млн рублей, из окружного бюджета предусмотрено 8,9 млн рублей. Планируется приобрести 22 единицы медицинского оборудования для Ненецкой окружной больницы и Центральной районной поликлиники. Техника будет поставлена в октябре. Развитие системы оказания первичной медицинской помощи является одним из основных направлений нацпроекта "Здравоохранение". Всего в рамках программы, которая рассчитана на пять лет, планируется приобрести 128 единиц оборудования, в том числе три флюорографа, два маммографа, два рентгеновских аппарата, один рентгеновский аппарат для остеоденситометрии (высокоточный метод количественной оценки минеральной плотности костной ткани - прим. ТАСС), один аппарат компьютерной томографии.

Объем финансирования мероприятий региональной программы на 2020-2025 годах составляет 442,745 млн рублей, из них 393,428 млн рублей - из федерального бюджета, 49,317 млн рублей - средства окружного бюджета.