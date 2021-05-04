Банк России не исключил очередного всплеска COVID-19, способного навредить экономике

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Банк России не исключает очередного ухудшения эпидемической обстановки, способного существенно повлиять на восстановление экономики РФ. Об этом говорится в обновленном докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Продолжающееся распространение коронавируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, не позволяют игнорировать связанные с этим риски, отметили в ЦБ.

"Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы. Однако и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом 2020 года", - добавили в Банке России.

Банк России опасается кризисных явлений и ослабления валют в развивающихся странах из-за неожиданно быстрого перехода к повышению ставок центробанками с развитой экономикой. В качестве существенного риска на передний план выходит скорость нормализации денежно-кредитной политики центральными банками стран с развитой экономикой, подчеркнул российский регулятор.

"Неожиданно быстрый переход к повышению ставок может вызывать волатильность на рынке, которая приведет к ослаблению валют стран с формирующимися рынками и ужесточению глобальных денежно-кредитных условий. Это, в свою очередь, может привести к развитию кризисных явлений в ряде развивающихся стран, накопивших значительный объем внешнего долга, что может повлечь за собой дальнейшее повышение волатильности на рынках", - также говорится в докладе ЦБ.

Ранее ЦБ РФ на своем последнем заседании уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Решению способствовали темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые остаются повышенными, а также устойчивое восстановление спроса.