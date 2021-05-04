Аграрии Кубани приступили к севу риса

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края приступили к севу риса. В этом году планируется засеять культурой около 120 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский край производит более 70% всего российского риса. В 2020 году в регионе была аномальная засуха, наиболее сильно пострадали рисоводческие хозяйства, но аграрии сохранили валовый сбор риса на уровне 2019 года - 900 тыс. тонн. Площадь посевов в 2020 году составляла 127 тыс. га.

"Аграрии Краснодарского края приступили к севу риса. В 2021 году под культуру предусмотрено около 120 тыс. гектаров площадей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми к севу риса приступили сельхозпредприятия Калининского, Красноармейского и Славянского районов. В этих муниципалитетах уже засели порядка 8,5 тыс. га. Хозяйства используют семена кубанской селекции 46 сортов.

Также в пресс-службе отметили, что рисоводам ежегодно предоставляется господдержка. В этом году она составляет 201,6 млн рублей. Средства пойдут на субсидии для организации подачи и отвода воды, приобретение элитных семян.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, в 2021 году на поддержку растениеводства из бюджета региона направят 3 млрд рублей. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.