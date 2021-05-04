Northern Gas Networks установит первые в Англии приборы учета потребления водорода

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Британская энергетическая Northern Gas Networks в партнерстве с компанией по производству интеллектуальных счетчиков MeteRSit установит первые приборы учета потребления водорода в домах на севере Англии. Об этом сообщил портал Smart Energy International.

MeteRSit начала разработку прототипа водородного счетчика в октябре 2019 году по поручению правительства Великобритании. Требования к таким приборам учета должны соответствовать действующим отраслевым нормам и спецификациям страны, но также принимать во внимание особые характеристики водорода.

Компания отметила, что ей удалось разработать прототип "умного" водородного счетчика небольшого размера, что и позволило MeteRSit выиграть тендер на установку приборов учета водорода в строящихся домах.

Первый прототип деревенских домов, в котором кухонные плиты, бойлеры и камины работают исключительно на водородном топливе, строятся в Лоу-Торнли на севере Англии. Ожидается, что строительство домов будет завершено в конце мая 2021 года. Проект реализуется по правительственной программе Hy4Heat и получил финансирование в размере £250 тыс. (около $347 тыс.).

"Проект продемонстрирует использование водорода для удовлетворения потребностей потребителей в энергии, помогая им снизить затраты на электроэнергию и уменьшить их углеродный след. Инициатива подчеркнет роль водорода в достижении амбициозных целей, поставленных британским правительством: добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году", - отмечает издание.