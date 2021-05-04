Посол Египта в РФ: в Москве и Каире работают над возобновлением авиасообщения

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия и Египет ведут усиленную работу по реализации договоренностей президентов двух стран о возобновлении авиасообщения. Об этом заявил журналистам во вторник посол Египта в РФ Ихаб Наср.

"Президенты уже анонсировали [возобновление авиасообщения], и в настоящее время правительственные органы обеих стран работают над реализацией практических шагов. Мы усиленно трудимся над этим", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о сроках возобновления чартерных рейсов между Россией и Египтом.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.