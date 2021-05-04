Германия в марте удвоила закупки газа "Газпрома"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Германия - традиционный лидер по объему закупок российского трубопроводного газа в Европе - в марте 2021 года продолжала активно наращивать темпы закупок российского газа. В марте Германия увеличила поставки газа "Газпрома" на 66,3% в сравнении с мартом 2020 года, до 4,444 млрд куб. м, свидетельствуют данные ФТС России.

В феврале 2021 года закупки российского газа Германией росли такими же темпами.

Второе место по объему закупок российского трубопроводного газа в Евросоюзе в марте заняла Италия, купившая 1,277 млрд куб. м (снижение на 41,5% в годовом выражении, но рост на 467% в месячном выражении). Третье место - у Франции, закупившей 1,1 млрд куб. м газа (рост на 15,14% в годовом выражение и на 29,42% в месячном выражении).

Быстрыми темпами в марте 2021 году увеличивали закупку газа Сербия, получившая 245,5 млн куб. м (рост на 138% в годовом выражении и на 2,86% в месячном выражении), Болгария, импортировавшая 269,8 млн куб. м российского газа (рост на 51,41% в годовом выражении и на 24,48% в месячном выражении), и Венгрия, купившая 763,7 млн куб. м газа (рост на 31,6% в годовом выражении и на 42,58% в месячном выражении). Греция в марте этого года увеличила поставки газа из России на 35,9% в сравнении с мартом 2020 года, до 276,1 млн куб. м. В сравнении с февралем 2021 года этот показатель вырос на 22,5%. Болгария, Венгрия, Греция и Сербия быстрыми темпами наращивают темпы закупок российского газа с начала 2021 года, свидетельствуют данные ФТС.

Поставки российского газа в Белоруссию в марте 2021 года выросли на 9,8% в годовом выражении, до 1,967 млрд куб. м. Этот показатель соответствует объему поставок российского газа в феврале 2021 года.

В Турцию в марте этого года было поставлено 2,628 млрд куб. м газа РФ против 394,1 млн куб. м газа годом ранее (рост на 567%). К февралю 2021 года объем экспорта российского газа в Турцию вырос на 8,9%.