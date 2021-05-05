Бизнес просит включить в "коробочные" продукты для экспортеров инструменты для начинающих

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Малый бизнес просит включить в так называемые "коробочные" решения для экспортеров инструменты для тех компаний, которые только планируют выходить на экспорт, - это и бесплатное обучение иностранному языку, и компенсация транспортных расходов, и помощь в презентации и рекламе товара. Уже действующим экспортерам предложенный механизм позволит оптимизировать работу и повысить качество услуг, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели.

Минэкономразвития и РЭЦ разработали механизм оказания комплексных услуг для поддержки экспортноориентированных субъектов МСП. В рамках нового подхода поддержки экспорта субъектов МСП каждому экспортеру при обращении в Центр поддержки экспорта будут предлагаться комплексные услуги - "коробочные" решения, разработанные под типовые ситуации бизнеса на каждой стадии экспортного цикла. Ранее экспортеру могла быть предоставлена только одна услуга в соответствии с его запросом. Кроме основных услуг, в "коробку" включены и дополнительные, которые обсуждаются с компанией в зависимости от специфики отрасли и нюансов поставки.

Зачем малому бизнесу "коробочные" продукты для экспорта

Пока подробной информации, что будет входить в "коробочные" решения для предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельностью, нет, но проблемы таких компаний понятны, считает общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав сельскохозяйственных товаропроизводителей Андрей Бодин. Это недостаток оборотных средств и затрудненный доступ к кредитно-финансовым ресурсам, ограниченные возможности инвестирования в развитие реализации продукции за рубежом, недостаток квалифицированных специалистов, слабая рыночная устойчивость, а также слабая узнаваемость нишевых продуктов, производимых малыми предприятиями, перечисляет эксперт.

"В этом малым предприятиям нужна помощь, ведь для того, чтобы выполнить даже самый простой экспортный контракт, нужно знать, как взаимодействовать с зарубежными контрагентами, иметь представление об инструментах международных расчетов, знать тонкости логистических цепочек и многое другое, - считает Бодин. - Государство, заинтересованное в том, чтобы объемы экспорта увеличивались, должно поддерживать малый бизнес, наладивший сбыт внутри страны для выхода на иностранные рынки".

Любые решения Минэкономразвития и РЭЦ в части поддержки экспортноориентированных предприятий важны, и, конечно же, любая мера поддержки должна быть не половинчатой, считает руководитель проекта Businessworldexpert Олег Чернов. "Коробочной" или контрактом "под ключ", здесь название не столь важно, важна поддержка всех экспортноориентированных проектов и предприятий: от поиска потребителя или производителя за рубежом и содействия в заключении договорных отношений с ним до возможной помощи в реализации контракта", - пояснил Чернов.

Такие решения были бы востребованы в Татарстане, считает депутат Госсовета Республики Татарстан от Партии роста, гендиректор ГК "Кориб" (специализируется на продаже "Камазов" и ремонте грузовой техники) Олег Коробченко. По его словам, регион демонстрирует ежегодный прирост компаний-экспортеров. В январе - декабре 2020 года республикой было экспортировано товаров на сумму $8,7 млрд, план на этот год - $10 млрд.

"На мой взгляд "коробочные" решения действительно позволят оптимизировать работу и повысить качество услуг. Сегодня существует множество индустрий и компаний; кто-то пользуется услугами, а кто-то не пользуется. Причиной этому является непонимание пользы. "Коробочное" решение будет подразумевать пользование сразу всеми направлениями, что, безусловно, окажет пользу", - считает основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

При этом, по его словам, в таких решениях есть и свои минусы. "Все компании и бизнесы разные, даже в одной индустрии и похожих продуктах. Нужные меры могут различаться, может быть такое, что "коробочное" решение может иметь излишки", - заключил эксперт.

Что должно быть в "коробочных" продуктах

Речь в первую очередь идет об упрощении всех процедур, связанных с документооборотом при проведении валютных операций и реализацией любого экспортного контракта, упрощением, возможной цифровизации всех процедур, включая таможенные, считает Олег Чернов.

"Одна из мер, которая сегодня востребована и показала свою эффективность, - предоставление целевых экспортных кредитов по льготной ставке, где государство компенсирует банкам часть процентов, снижая стоимость кредита для МСП", - отмечает общественный омбудсмен Андрей Бодин.

Гендиректор ГК "Кориб" предлагает учесть в "коробочных" решениях два момента: пакет по бесплатному обучению иностранному языку и компенсацию транспортных расходов. "Первое - необходим пакет по бесплатному обучению иностранному языку, например, английскому. Это серьезный барьер в экспортной ориентированности компании. Если на предприятии ни один человек не говорит на английском языке, то об экспорте говорить не приходится, - считает Коробченко. - Второй момент, который следует учесть в "коробочных" решениях, связан с компенсацией транспортных расходов. Российский экспортный центр предлагает субсидировать 80% транспортных расходов, но предприятия узнают об этом уже после заключения контракта. К сожалению, компании, участвуя в конкурсе, при формировании экспортной цены не могут учитывать, будет ли у них данная компенсация, поэтому ставят неконкурентную цену и проигрывают контракты. Если предприятия будут знать, что на целый год им гарантирована поддержка, то у них появится люфт по цене и можно будет торговаться. Тогда мы сможем больше продавать товаров из России. Это очень важная мера, требующая корректировки".

Эксперт Московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин считает, что нужно включить услуги, которые позволили бы сделать продукт компании понятным для иностранного покупателя. "Я бы сказал, что востребованным и логичным мог бы стать пакет предконтрактной подготовки, который мог бы включать в себя упаковку продукта согласно требованиям международных стандартов, пресс-листы или описание продуктов, не имеющих перевода на английский язык, требований по сертификации и прочих моментов", - считает Елин.

Также, по его словам, необходимо включить помощь в презентации и рекламе товара перед выходом на рынок. "В "коробочном" решении по сопровождению экспорта список услуг тоже может быть расширен. Сюда обязательно, на мой взгляд, должен входить сервис по налоговому консультированию, по возмещению экспортного НДС, имеющий много нюансов, по валютному законодательству и контролю, требования к обеспечению. Юридическое сопровождение, договорная работа, услуги брокера по корректному таможенному декларированию товара, логистические услуги и блок маркетинга", - добавил Елин. По его мнению, основной акцент здесь стоит сделать на том, чтобы дать инструменты тем, кто еще не является экспортером, но хочет выйти на этот рынок.

Олег Кивокурцев считает, что на первоначальном этапе хватит четырех основных услуг: поддержка на участие в выставках, содействие в получении международных сертификатов, консультационная поддержка в правовой составляющей и консультационная поддержка в поиске новых каналов сбыта и привлечение экспертов из разных индустрий. "Основная проблема объектов МСП - это поиск. Продажи - это тяжело, а найти своего клиента - важнейшая задача в организации экспорта. Основные усилия нужно приложить сюда, поэтому я и перечислил участие в выставках, содействие в поиске и продвижении каналов сбыта. Юридическая составляющая сейчас не является чем-то трудоемким или невыполнимым", - заключил Кивокурцев.