СМИ: частный сектор Турции и "Газпром" начали переговоры о новых контрактах на импорт газа

АНКАРА, 5 мая. /ТАСС/. Несколько частных компаний Турции приступили к переговорам с "Газпромом" о продлении или перезаключении контрактов на закупку газа в связи со скорым истечением срока действия нынешних соглашений. Как отмечает в среду телеканал Habertürk, речь идет о закупке 8 млрд куб. м газа в год.

В переговорах участвуют в том числе холдинги Gama, AKSA, Demiroren, Kalyon. Представитель одной из компаний подтвердил телеканалу, что "ведутся переговоры с руководством экспортных структур "Газпрома". "Большое количество турецких компаний крайне заинтересованы в импорте газа. Нам необходимо прийти к договоренностям насчет цены и закупаемых объемов газа, чтобы переговоры продвинулись дальше", - сказал он.

Соглашения на 8 млрд куб. м истекают в конце 2021 года. Это часть общего объема газа в размере 57-58 млрд куб. м, который Турция ежегодно импортирует для собственных нужд. Habertürk отмечает, что турецкая сторона не заинтересована в подписании долгосрочных контрактов, в которых закупочная цена на газ была бы привязана к конъюнктуре на нефтяном рынке, и стремится к заключению более гибких контрактов с точки зрения сроков и цен. Эта позиция якобы была доведена до сведения российской стороны.

В марте, отмечает телеканал, завершило действие турецко-азербайджанское соглашение на закупку 6,6 млрд куб. м газа, в связи с чем прекратилась перекачка топлива по трубопроводу Баку - Тбилиси - Эрзурум. Кроме того, в этом году завершается контракт на закупку у Нигерии 1,2 млрд куб. м сжиженного газа.

Как сообщила 29 апреля ТАСС генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, поставки российского газа в Турцию в первом квартале 2021 года выросли на 106% и составили более 7 млрд куб. м. Объем прокачки газа по газопроводу "Турецкий поток" в 2020 году составил 13,51 млрд куб. м.