{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Бангладешская Orion Pharma начала переговоры с РФПИ о производстве "Спутника V"

Компания намерена производить вакцину на собственном заводе

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Бангладешская фармацевтическая компания Orion Pharma начала предварительные переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении технологии производства российской вакцины "Спутник V". Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, Orion Pharma намерена производить "Спутник V" на собственном заводе.

27 апреля власти Бангладеш одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V". Также газета Dhaka Tribune ранее сообщала, что правительственный комитет по экономическим вопросам Бангладеш одобрил предложение министерства здравоохранения по производству российской вакцины в стране.

Теги
БангладешПандемия COVID-19
РБК: кабмин одобрил перенос локализации систем бронирования авиабилетов на год
Зимой Минтранс представил проект постановления, предполагающий перенос сроков локализации серверов в России до 30 октября 2022 года
Читать полностью