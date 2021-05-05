Бангладешская Orion Pharma начала переговоры с РФПИ о производстве "Спутника V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Бангладешская фармацевтическая компания Orion Pharma начала предварительные переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении технологии производства российской вакцины "Спутник V". Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, Orion Pharma намерена производить "Спутник V" на собственном заводе.

27 апреля власти Бангладеш одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V". Также газета Dhaka Tribune ранее сообщала, что правительственный комитет по экономическим вопросам Бангладеш одобрил предложение министерства здравоохранения по производству российской вакцины в стране.