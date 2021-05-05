Мишустин распорядился в мае проработать меры дополнительной поддержки регионов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину в мае проработать меры по дополнительной поддержке регионов, обозначенные в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается в среду на сайте кабинета министров.

"Часть поручений Михаила Мишустина (по реализации послания) касаются поддержки регионов", - указано в сообщении. В правительстве напомнили, что президент в том числе поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности региональных бюджетов. "Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая", - добавили в кабмине.

К этому же сроку Минфин при участии Минстроя, Минтранса, Минэкономразвития, Федерального казначейства и ФНС обязан отчитаться о проделанной работе в части возможного предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов (по ставке не более 3% годовых и на срок не менее 15 лет), а также отбора проектов, которые будут профинансированы по такой схеме. "До конца 2023 года на эти цели планируется направить не менее 500 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По поручению главы государства задолженность регионов по коммерческим займам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года. "Проработать эти поручения Минфин должен до 24 мая", - добавили в кабинете министров.

Как ранее отмечал президент, реструктуризация долгов и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят расширить горизонт планирования, внедрить новые решения для реализации национальных проектов, отраслевых стратегий, Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.

В частности, Ямало-Ненецкий округ с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода - железнодорожной магистрали, которая даст импульс освоению ресурсов Арктики. Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта.