РБК: кабмин одобрил перенос локализации систем бронирования авиабилетов на год

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Аппарат правительства России одобрил проект постановления Минтранса о переносе до октября 2022 года сроков обязательной локализации серверов систем бронирования авиабилетов, которые используются для внутрироссийских перелетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в его распоряжении экспертное заключение аппарата кабмина, подлинность которого подтвердил изданию источник, близкий к профильному ведомству.

По данным РБК, в заключении аппарата кабмина говорится, что документ был также согласован Минцифры, ФСБ, МВД, Ространснадзором, Роскомнадзором, Росавиацией и Национальным антитеррористическим комитетом. Кроме того, Минюст России выдал заключение по вопросу правовой составляющей документа, отмечает издание.

В августе 2019 года бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов, используемые для внутрироссийский рейсов, должны находиться в России. Изначально предполагалось, что серверы и базы данных для бронирования и продажи билетов на внутрироссийские авиаперевозки и регистрации на рейс должны быть размещены в России до 1 января 2020 года, но позже срок был перенесен на 31 октября 2021 года.

В январе 2021 года Минтранс России разработал проект постановления правительства, предполагающий перенос сроков локализации серверов в РФ до 30 октября 2022 года.